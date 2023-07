Etats-Unis: la Fed relève ses taux, au plus haut depuis 2001

La banque centrale américaine (Fed) a relevé d’un quart de point de pourcentage son principal taux directeur, désormais compris entre 5,25 et 5,50%, au plus haut depuis 22 ans, face à l’inflation, et après une pause lors de la précédente réunion.

Les responsables de la Fed n’ont cependant pas précisé, dans leur communiqué, s’ils pensent continuer à relever les taux dans les mois à venir, ou si cette hausse, la 11e depuis mars 2022, pourrait être la dernière. « Le comité continuera à évaluer les informations supplémentaires et leur implication pour la politique monétaire », a simplement précisé l’institution dans son communiqué.

La Réserve fédérale américaine n’a pas encore décidé si elle allait relever les taux d’intérêt en septembre alors que l’inflation reste « bien supérieure » à l’objectif de la banque centrale, a indiqué son président Jerome Powell mercredi. Il y a encore « un long chemin à faire » avant que l’inflation américaine ne revienne vers l’objectif de 2% de la Fed, a répété M. Powell. Alors que la banque centrale a relevé mercredi les taux de 25 points de base, soit un quart de point de pourcentage, M. Powell a indiqué que la décision n’avait « pas été prise » de les réhausser ou non à nouveau à la prochaine réunion, en septembre.