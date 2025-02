Tupperware n’en a pas fini avec la Belgique? Plusieurs repreneurs intéressés par l’usine d’Alost

Plusieurs candidats se sont présentés pour reprendre les activités de Tupperware à Alost (Flandre orientale), avancent, mardi, les syndicats. La branche belge de l’entreprise célèbre pour ses boîtes en plastique a officiellement demandé sa faillite, lundi.

Au mois de janvier, le siège central américain avait annoncé s’être mis d’accord sur la mise en faillite de la branche belge de Tupperware, à Alost. Les procédures judiciaires n’ont toutefois été engagées qu’un mois plus tard, soit lundi. Entretemps, l’homme d’affaires flamand Guido Dumarey est sorti du bois, annonçant être candidat pour reprendre l’usine alostoise, sans qu’il ne soit toutefois clair s’il a effectivement présenté une offre de reprise. Il déclare qu’il va déposer une demande de tierce opposition à la faillite.

Guido Dumarey veut relancer la production de l’usine et continuer à commercialiser les produits sous la marque Tupperware via une entreprise britannique, a-t-il expliqué à Belga, mardi. Le siège central américain avait cependant annoncé, mi-décembre, qu’il ne comptait plus accorder les licences nécessaires à l’usine d’Alost, mettant fin de facto à ses activités.

M. Dumarey ne semble toutefois pas le seul candidat intéressé. Selon les syndicats, plusieurs repreneurs se sont manifestés pour reprendre Tupperware. Les organisations syndicales n’ont cependant pas voulu s’avancer sur le contenu des offres et leur impact sur l’emploi. Les curateurs désignés lundi doivent désormais examiner les offres.