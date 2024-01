Netflix explose les attentes avec 13 millions d’abonnés supplémentaires

Netflix démarre 2024 en grande pompe après avoir gagné plus de 13 millions d’abonnés supplémentaires durant le dernier trimestre 2023, soit nettement plus que prévu.

13 millions d’abonnés supplémentaires. Il s’agit de sa meilleure performance trimestrielle depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le vétéran du streaming comptabilise désormais 260,28 millions d’abonnés en tout. Cette forte croissance est en partie due à la politique de restriction du partage des comptes.

La plateforme américaine a réalisé 8,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires pendant la saison des fêtes (+12,5% en un an), d’après son communiqué de résultats publié mardi. Et elle a de grandes ambitions pour le trimestre en cours, pariant sur une croissance de 13%, soit plus de 9 milliards de dollars de revenus, et près de 2 milliards de bénéfice net.

Les deux patrons, Ted Sarandos et Greg Peters, se sont aussi félicités d’avoir lancé la formule d’abonnement moins chère avec publicité, censée générer « des profits sur le long terme ».

Pour la période d’octobre à décembre, le bénéfice net du groupe californien est ressorti un peu inférieur aux attentes, à 938 millions de dollars au lieu de 990 millions, mais largement supérieur aux 55 millions de la même période l’année précédente. Le pionnier des services de vidéo en ligne avait déjà gagné près de 9 millions d’abonnés pendant l’été, notamment grâce à sa politique plus stricte en termes de partage des mots de passe entre utilisateurs.

En fin d’année, les saisons finales de séries comme Sex Education ou The Crown ont attiré les foules, tout comme Berlin, une série tirée de l’univers de la série à succès La Casa de Papel ou encore Squid Game : The Challenge, une émission de télé-réalité inspirée de la série coréenne phénomène Squid Game. Celle-ci revient d’ailleurs sur la plateforme en 2024 avec une deuxième saison.