Le « quiet quitting », phénomène majeur qui inquiète les RH

La principale préoccupation des responsables des ressources humaines des entreprises belges sera le « quiet quitting », ou la démission silencieuse, selon le dernier baromètre sur le sujet du ManpowerGroup.

Ce phénomène, qui se traduit par un détachement des employés de leur travail, inquiète 67% des 525 entreprises – publiques et privées – interrogées dans le pays.

La pénurie de talents sera toujours dans les esprits des responsables, puisque 63% d’entre eux craignent déjà de ne pas pouvoir recruter du personnel qualifié. Le bien-être des travailleurs (62%) complète le top trois des préoccupations.

Un peu moins de 60% des entreprises représentées dans l’échantillon mettront également un point d’honneur à mettre en place des initiatives dans le domaine de la diversité, l’équité et l’inclusion et la même proportion dit avoir retenu le thème de la transition écologique dans ses priorités pour 2024.

« Notre enquête met en évidence le rôle stratégique que devront remplir les RH en 2024, alors que les entreprises entament cette nouvelle année dans un contexte d’incertitude et avec l’obligation de continuer à se transformer dans de nombreux domaines », commente Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux.

« Aujourd’hui, plus que jamais, l’humain doit être au cœur de l’approche des entreprises. En effet, les travailleurs et les candidats sont à la recherche de sens et d’un nouveau rapport au travail. Ce sont les employeurs qui parviendront à répondre à ces attentes, qui réussiront non seulement à attirer et retenir les talents, mais également à améliorer leurs performances. »