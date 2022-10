Lantis s’engage pour les travaux d’assainissement sur l’Oosterweel

Le constructeur de l’Oosterweel, Lantis, prévoit de nettoyer lui-même la pollution aux PFAS sur son chantier à Anvers, révèle De Tijd mercredi. L’entrepreneur a remis ses plans à la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), qui doit maintenant donner son approbation.

Bien que l’obligation de nettoyage incombe au pollueur, 3M, Lantis s’engage à purifier les eaux souterraines pompées avant qu’elles ne soient déversées dans l’Escaut. En outre, les sols les plus fortement contaminés seront retirés. 3M supportera toutefois les coûts.

« Lantis veut aller vers des solutions indépendantes des procédures afin d’obtenir des résultats rapides pour l’assainissement, en synergie avec les travaux pour obtenir un ensemble plus sûr et plus sain », a déclaré l’entreprise.