Jef Colruyt quitte son poste de CEO de Colruyt Group

Jef Colruyt quittera son poste de CEO de Colruyt Group à partir du 1er juillet. Stefan Goethaert, directeur des opérations, lui succédera.

Stefan Goethaert, 56 ans, travaille pour Colruyt depuis 2012. Depuis le mois d’avril 2022, il est responsable de la production alimentaire et des départements commerciaux en tant que directeur des opérations.

« Stefan apporte une solide expérience en management international, combinée aux compétences de leadership requises et à une vision basée sur les valeurs. Après 10 ans au sein du groupe, il dispose du bagage nécessaire et d’une connaissance approfondie des différentes activités qui lui permettront de continuer à définir et à réaliser la stratégie de Colruyt Group dans un marché de détail en pleine évolution », explique Jef Colruyt via communiqué.

Jef Colruyt, qui aura 65 ans en octobre, a rejoint l’entreprise familiale en 1994 après le décès soudain de son père Jo. Il restera président du conseil d’administration après le 1er juillet.