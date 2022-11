L’assureur AXA n’indexera plus complètement les salaires les plus élevés. La mesure touche environ un quart des employés de l’entreprise.

L’assureur AXA n’indexera plus entièrement les salaires les plus élevés de l’entreprise à partir de janvier. Cette information rapportée par nos confrères du Standaard et du Tijd a été directement confirmée par l’entreprise et par le syndicat chrétien ACV Puls. AXA n’indexera plus les montants perçus au-delà de 5.400 euros bruts. Les syndicats ne sont pas d’accord, mais la direction réplique ne rien faire d’illégal.

Selon la directrice des ressources humaines, Els Jans, une convention collective de travail stipule, pour le secteur de l’assurance, que les barèmes soient automatiquement indexées. Mais AXA paie plus que ces barèmes, explique-t-elle. « C’était devenu une habitude d’indexer complètement les salaires, nous faisions donc plus que ce qui était prévu dans la convention collective. »

Décision unilatérale

La question a fait l’objet de longues négociations avec les syndicats, mais n’a pas abouti à un accord. Finalement, AXA a décidé unilatéralement d’adapter l’indexation pour les salaires les plus élevés. La mesure touche environ un quart du personnel, estimé en Belgique à 3.200 employés. Els Jans ne peut pas encore dire ce que cette mesure va permettre comme économies. Selon le syndicaliste de l’ACV Vic Van Kerrebroeck, l’impact financier pour les employés concernés restera limité l’année prochaine. « Mais à plus long terme, cela pourrait représenter des centaines ou des milliers d’euros ».

La direction n’a par ailleurs pas prolongé une autre convention collective sur les bonus octroyés pour la réalisation de certains objectifs. « Mais nous avons augmenté l’indemnité de télétravail de 30 euros par mois à 90 euros par mois », a déclaré la responsable RH. « Nous entendons garantir davantage le pouvoir d’achat de nos salariés. »

Danger?

Lors de la grève de la semaine dernière, nous avions demandé au sociologue Mateo Alalouf l’impact d’une telle mesure. Voici ce qu’il nous avait répondu: « Certains avancent l’idée que l’indexation puisse être proportionnelle au revenu ou que les salaires les plus élevés ne soient plus indexés. » « Une mauvaise chose selon lui, « parce que c’est un droit ». « Contrairement à ce que certains disent, l’indexation ne favorise pas les hauts salaires. Elle ne crée pas d’inégalité mais une solidarité. Son but c’est que le salaire de chacun ne perde pas de sa valeur en période d’inflation. »