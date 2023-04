Entreprises : pourquoi les managers sont souvent des « jeunes »

Manager d’entreprise = homme âgé de 50 ans ou plus ? Le cliché subsite, alors qu’il est démenti par les chiffres. Selon Statbel, les dirigeants sont massivement plus jeunes qu’imaginé.

Traditionnellement, on pense le poste de manager inaccessible aux plus jeunes. Il serait réservé aux «anciens» de la boîte. De récents chiffres de Stabel, l’Office belge de statistique, font mentir ce cliché. En effet, c’est une constante depuis dix ans: le poste de manager est majoritairement occupé par les moins de 50 ans.

D’après Statbel, ils représentaient 63% des managers en 2022. C’est certes moins qu’en 2013, année durant laquelle la jeunesse trustait 68% des positions de management. Mais si la tendance ralentit, elle ne s’exprime pas encore vraiment dans les chiffres.

Comment l’expliquer? Le Vif a posé la question à François Pichault, professeur en gestion des ressources humaines à HEC Liège. «D’une part, les transformations de la structure organisationnelle et la digitalisation conduisent à la création de postes de management qui ne sont plus directement liés à l’ancienneté mais à la possession d’expertises spécifiques. On peut donc avoir des managers plus jeunes que dans l’ancien modèle où la promotion aux postes à responsabilités s’effectuait essentiellement à l’ancienneté. D’autre part, les nouvelles formes d’emploi qui se multiplient depuis quelques années répondent davantage aux souhaits des générations plus jeunes.»