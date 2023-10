Delhaize: le premier magasin franchisé a ouvert ses portes

Un premier Delhaize franchisé a ouvert ses portes à Denderleeuw en Flandre orientale.

L’inauguration s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, le syndicat socialiste BBTK/Setca étant venu avec quelques présents destinés au nouveau propriétaire.

La chaîne de supermarchés avait annoncé le 7 mars dernier son intention de faire passer sous statut indépendant les 128 magasins qu’elle détenait en gestion propre. L’enseigne de Denderleeuw est la première à franchir le pas, plus de sept mois après une décision qui a suscité de gros remous sociaux.

La situation était cependant très calme. Le BBTK/Setca s’est contenté d’apporter symboliquement des dragées, une liste de naissance et un lion en peluche. Sur la liste de naissance, le BBTK/Setca, seul syndicat présent, a inscrit le maintien des conditions salariales et de travail, la préservation des barèmes actuels et le maintien du système de congés, des heures de soirée, des primes et de la concertation sociale. « Nous menons une action pacifique aujourd’hui. Cela a d’ailleurs toujours été le cas ici à Denderleeuw. Il n’y a jamais eu de dégradations », commente la secrétaire socialiste Karen Van de Voorde. « Nous voulons montrer au personnel que nous restons à leurs côtés. L’objectif n’est pas de fermer le magasin. »

Maintenant que la franchise est une réalité, le syndicat socialiste souhaite rappeler aux travailleurs qu’il continuera à œuvrer pour le maintien des conditions salariales et de travail. Mme Van de Voorde entend également « tendre la main aux nouveaux propriétaires ». Le personnel du magasin a posé pour effectuer une photo de groupe. Tout s’est déroulé dans le calme. Un véhicule de police patrouillait et quatre agents de sécurité étaient présents.

Delhaize a déjà trouvé 51 repreneurs pour les 128 magasins. À Denderleeuw, il s’agit du propriétaire d’un plus petit Proxy Delhaize dans la même commune. Mercredi, le premier magasin franchisé de Wallonie doit être inauguré, à Bouffioulx (Châtelet). Le lendemain, ce sera au tour du supermarché d’Izegem alors que la première ouverture à Bruxelles (Mutsaard, Neder-Over-Heembeek) est programmée pour mercredi prochain, selon un planning communiqué le mois dernier par la direction de la chaîne. L