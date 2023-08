Delhaize annonce la reprise de 15 premiers supermarchés par des indépendants: voici les magasins concernés

La direction de Delhaize a dévoilé la liste des 15 premiers supermarchés en gestion propre qui seront repris par des entrepreneurs indépendants.

La direction de Delhaize a dévoilé la liste des 15 premiers supermarchés en gestion propre qui seront repris par des entrepreneurs indépendants. Leur transformation se déroulera dans les prochaines semaines et leur réouverture en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois d’octobre et de novembre.

Les magasins concernés sont:

Recogne, Bouffioulx et Nivelles en Wallonie

Flagey, Boondael, Hankar et Mutsaard en Région bruxelloise

Wilrijk, Deurne, Ronse, Grimbergen, Denderleeuw, Knokke, Izegem et Ypres en Flandre.

Delhaize indique avoir choisi les repreneurs au terme d’une « sélection minutieuse » afin de « garantir un avenir durable » aux supermarchés. Cinq des repreneurs exploitent déjà d’autres supermarchés Delhaize, cinq sont des collaborateurs de la marque au lion et cinq rejoignent l’entreprise pour la première fois.

Quel avenir pour les travailleurs?

La chaîne précise que tous les travailleurs des supermarchés concernés conservent leur emploi ainsi que leurs conditions de travail et salariales actuelles. Ils en recevront la confirmation écrite dans une lettre signée par Delhaize et par le repreneur indépendant. L’entreprise confirme également les mesures d’accompagnement annoncées précédemment, notamment une prime de transition d’au moins 1.500 euros, le maintien de primes pour les collaborateurs en crédit-temps ou encore le transfert par défaut des heures supplémentaires restantes.

Delhaize assure par ailleurs qu’un repreneur sera trouvé pour les 128 supermarchés qui doivent être franchisés et s’engage donc à n’en fermer aucun « au moins jusqu’à la fin de l’année 2028 ». Tous ces magasins ont au moins un candidat repreneur. Delhaize annoncera la suite de la transition de supermarchés vers le modèle indépendant dans les prochains mois.

Sous le choc, les travailleurs du Delhaize de Nivelles ont débrayé

Après avoir appris que leur magasin figurait parmi la liste , les travailleurs du Delhaize implanté dans le Shopping Center de Nivelles ont débrayé. Les travailleurs se disent sous le choc, alors qu’ils se battent depuis cinq mois pour que la direction de Delhaize revienne sur son intention de franchiser tous ses magasins intégrés.

Pour le permanent FGTB, Pascal Strubbe, qui était sur place pour soutenir le personnel, il est inévitable que les emplois de qualité qui étaient pour l’instant fournis dans les Delhaize intégrés vont être remis en cause. « Pour comprendre, il suffit de comparer la composition du personnel d’un AD Delhaize, le nombre d’étudiants et de contrats précaires, avec ce qui se passe dans un magasin comme celui-ci. Oui, les emplois de qualités vont passer à la trappe et derrière ce qui se passe chez Delhaize se joue le détricotage de tout le secteur du commerce. »