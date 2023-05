Christian Homsy nommé nouveau président de Mithra

La société belge de biotechnologie pharmaceutique Mithra a nommé Christian Homsy comme président du conseil d’administration, annonce-t-elle lundi.

Le nouveau président compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des sciences de la vie et a fondé la société de biotechnologie Capstan ainsi que Celyad, cotée sur Euronext et le Nasdaq américain.

Christian Homsy succède à Christian Moretti. « Son expérience apporte stabilité et perspective, des atouts inestimables pour Mithra lors de la transition en cours, alors que nous poursuivons notre ambition de devenir un leader mondial dans le domaine de la santé des femmes », commente David Horn Solomon, directeur général de Mithra.

Inge Beernaert présidente du comité de rémunération et de nomination

« La période à venir promet d’être transformationnelle pour Mithra alors que nous nous concentrons davantage sur la force fondamentale de Mithra, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies innovantes de premier ordre pour la santé des femmes », ajoute le nouveau président.

Inge Beernaert a par ailleurs été nommée présidente du comité de rémunération et de nomination, tandis que Jacques Galloy devient président du comité d’audit.