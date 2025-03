CASA demande la faillite: 544 emplois perdus et 63 magasins fermés

L’entreprise CASA International et CASA Logistics ont demandé une mise en faillite auprès du tribunal de l’entreprise.

CASA International et CASA Logistics ont introduit mercredi une demande de mise en faillite auprès du tribunal de l’entreprise de Turnhout. Soixante-trois magasins seront fermés ainsi que le centre de distribution et le siège social d’Olen. Au total, 544 emplois sont perdus.

« Casa International est depuis longtemps à la recherche de revenus et de fonds supplémentaires pour redresser une situation financière difficile. Les efforts intenses déployés pour redresser la barre n’ont pas abouti au résultat escompté », explique l’entreprise. CASA International ne peut payer ses dettes.

Les initiatives pour redresser la barre CASA «n’ont pas abouti»

Depuis début 2024, de nombreuses initiatives ont été prises pour redresser la barre. « À la recherche d’oxygène et de liquidités supplémentaires pour profiter au mieux de la période de fin d’année et des soldes, CASA International a déposé une requête en réorganisation judiciaire le 30 octobre 2024. Cela lui a permis de se mettre à l’abri des créanciers jusqu’au 12 mars 2025″, rappelle CASA. « Pendant cette période de protection, un rééchelonnement de la dette a été négocié avec une série de créanciers, mais cela n’a malheureusement pas abouti au résultat escompté. »

Ce redressement avait notamment déjà délesté le groupe de 46 magasins dans différents pays (fermés ou cédés), ainsi que d’un nombre indéfini de travailleurs, tant au siège que dans les boutiques. « Des solutions ont été recherchées jusqu’à la dernière minute, mais malheureusement tous les efforts et les nombreuses discussions n’ont pas abouti à un résultat positif. En outre, aucun financier externe ou partie stratégique n’a voulu s’engager dans l’une ou l’autre des options proposées », explique la direction.

En raison de la faillite de CASA International, CASA Logistics ne recevra plus de marchandises pour poursuivre ses activités économiques à l’avenir. Par conséquent, CASA Logistics introduit également une demande de mise en faillite auprès du Tribunal de l’entreprise de Turnhout. Le groupe CASA est présent en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Suisse, au Luxembourg, en Espagne et au Portugal et emploie 2.230 personnes