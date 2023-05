Bpost a payé des millions d’euros à McKinsey sans appel d’offres

bpost a attribué des contrats à des consultants, sans lancer l’appel d’offres, ce qui est normalement prévu par la loi.

Pendant des années, bpost a attribué des contrats de plusieurs millions d’euros à des consultants, sans lancer l’appel d’offres prévu par la loi, révèlent L’Echo et De Tijd. Pour certaines missions stratégiques, bpost fait régulièrement appel à des cabinets de conseil, de préférence McKinsey, et cela de longue date.

Alors que la législation sur les marchés publics exige que bpost lance un appel d’offres pour ce type de services, l’entreprise postale a confié régulièrement ces tâches de gré à gré, se justifiant par leur caractère urgent et le besoin d’une expertise spécifique. Selon plusieurs sources, la Cour des comptes n’a eu de cesse de remettre en question cette pratique. « Depuis 2018, on tente de rectifier le tir et de mettre en place un processus d’appel d’offres », répond la porte-parole de bpost, Veerle Van Mierlo. « Mais ce lancement, vu les montants, doit passer par le conseil d’administration. Le département des achats a rédigé un document pour le conseil à plusieurs reprises depuis 2018, mais il ne lui a finalement jamais été soumis. »

Au début de l’année dernière, bpost a finalement lancé un nouveau système prévoyant une consultation limitée du marché. L’entreprise postale a conclu des contrats-cadres avec plusieurs bureaux de consultance par le biais d’une procédure négociée, sans publication préalable. « C’est permis, moyennant une décision motivée, qui a été signée par l’ancien CEO (Dirk Tirez, NDLR) », explique Veerle Van Mierlo.