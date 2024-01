Amazon condamné à 32 millions d’euros d’amende par la Cnil pour « surveillance des salariés »

Amazon France Logistique a été condamné par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). En cause, la mise en place d’un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés, jugé « excessivement intrusif ».

Amazon France Logistique a été condamné mardi à une amende de 32 millions d’euros par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) « pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif », selon un communiqué de l’instance.

Pour la Cnil, le recueil de données par des scanners qu’utilisent les employés des entrepôts pour traiter les colis constitue un « système de suivi de l’activité et des performances excessif ». Ces scanners enregistrent les temps d’inactivité supérieurs à dix minutes ou le rythme de traitement des colis.