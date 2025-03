Air Belgium ne deviendra pas Air One Belgium: la compagnie aérienne ouverte à de nouveaux candidats repreneurs

Le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a donné raison au curateur chargé du transfert judiciaire d’Air Belgium vers Air One Belgium. Celui-ci demandait la fin de la procédure. D’éventuels nouveaux repreneurs ont jusqu’au 27 mars pour se manifester.

Le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a estimé, jeudi, que Air One, le consortium regroupant les sociétés PESO Aviation Management et Air One Holding International, n’est plus en mesure de reprendre les activités de la compagnie Air Belgium. Le candidat est donc écarté. Le tribunal a révoqué l’autorisation de transfert d’activité et d’autres candidats repreneurs peuvent désormais se manifester jusqu’au 27 mars, confirme la direction.

Air Belgium se trouve depuis quelques mois sous procédure de transfert judiciaire. La compagnie devait normalement être reprise dans les semaines à venir par la Britannique Air One Holding International et la Néerlandaise Peso Aviation Management, pour devenir Air One Belgium. La nouvelle structure devait conserver 197 des 401 collaborateurs actuels (pilotes compris), pour les seules activités cargo.

L’évolution du dossier a cependant pris du retard. La semaine dernière, le praticien de la liquidation avait estimé que la réalisation des conditions de la convention de transfert conclue avec l’acquéreur n’était plus possible dans les délais impartis, explique la direction d’Air Belgium. Il avait donc déposé une requête visant à potentiellement mettre fin à la procédure, exprimant ses préoccupations quant à la viabilité du transfert.

Le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon lui a donné raison jeudi, et a estimé que le candidat Air One n’est pas en mesure de mener à bien le transfert. Le praticien de la liquidation a de nouveau la possibilité d’explorer d’autres solutions, à savoir accueillir de nouvelles offres similaires ou plus favorables à celle d’Air One. Il dispose d’un délai supplémentaire, jusqu’au 27 mars, pour trouver de nouveaux candidats.