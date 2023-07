A Saint-Ghislain, Google consomme un million de mètres cubes d’eau par an

Google consomme un peu plus d’un million de m3 d’eau pour son centre de données de Saint-Ghislain, près de Mons, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 10.700 ménages wallons, lit-on dans Le Soir.

Pour la première fois, le géant américain a dévoilé dans son rapport environnemental la consommation en eau de ses six data centers européens pour l’année 2022, dont fait partie le site hennuyer dans lequel l’entreprise a investi près de 3 milliards d’euros depuis 2007.

Au total, Google a prélevé 1,44 million de m3 d’eau pour assurer le refroidissement de ses installations. Quelque 70 % de cette quantité s’est évaporée lors du processus de refroidissement tandis que 30% ont été relâchés dans la rivière voisine, la Haine, à « une température proche », selon les explications de l’entreprise au Soir.

Des six data centers européens de Google, Saint-Ghislain est le plus gourmand en eau. C’est aussi le quatrième plus gros consommateur d’eau à l’échelle mondiale au sein du géant américain. Rien d’étonnant à cela puisque c’est aussi l’un de ses plus gros data centers, fait valoir l’entreprise. Le site montois se distingue cependant au niveau environnemental car l’immense majorité de l’eau consommée (96%) est non potable et est prélevée dans le canal Nimy-Blaton qui borde les installations.