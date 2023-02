UE: le plafonnement des prix du gaz naturel entre en vigueur ce mercredi, ce que cela change

En décembre, les ministre de l’Energie de l’UE ont approuvé un plafonnement des prix du gaz. Il sera activé sous certaines conditions à partir de 180 euros par mégawattheure (MWh).

Le plafonnement des prix du gaz naturel dans l’Union européenne entrera en vigueur ce mercredi. Ce plafond devrait permettre de contrer la flambée des prix du gaz. La guerre en Ukraine et la forte réduction de l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe ont provoqué une flambée des prix l’année dernière, laissant de nombreux ménages et entreprises en difficulté pour payer leurs factures d’énergie.

En décembre, les ministres de l’énergie des États membres de l’UE ont approuvé le plafonnement des prix, qui sera fixé à 180 euros par mégawattheure. Il entrera en vigueur si le prix du gaz dépasse le plafond pendant trois jours ouvrables ou plus et si ce prix est également supérieur d’au moins 35 euros au prix cible mondial du gaz liquéfié (GNL) pendant trois jours. Une fois que le plafond aura pris effet, il restera en place pendant au moins 20 jours.

Ce plafond est nettement inférieur à ce que la Commission européenne avait proposé. La Commission voulait fixer la barre, pour la principale bourse du gaz d’Amsterdam, à 275 euros par mégawattheure. Mais ce chiffre était beaucoup trop élevé pour de nombreux pays de l’UE.

Prix bas actuellement

Le prix du gaz en Europe se situe aujourd’hui autour de 53 euros par mégawattheure. En raison de l’hiver doux, de l’augmentation des importations de gaz naturel et des réserves de gaz bien remplies, le prix du gaz est bas depuis un certain temps. À environ 50 euros, le prix du gaz est proche des niveaux les plus bas depuis septembre 2021. Au plus fort de la crise énergétique, fin août de l’année dernière, le gaz devait encore être payé plus de 300 euros par mégawattheure.