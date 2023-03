Les ministres du gouvernement fédéral réunis en kern examineront lundi (à partir de 08h00) le dernier rapport de l’AFCN, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, dans le cadre d’un débat plus global sur la sécurité d’approvisionnement en électricité pour les prochains hivers, a-t-on appris dimanche.

En ce qui concerne les hivers 2025-2026 et 2026-2027, pour lesquels le gestionnaire du réseau haute tension Elia s’inquiète d’un potentiel manque, l’AFCN a rendu récemment aux membres du gouvernement un rapport explorant des alternatives à la piste d’une brève prolongation (« fuel modulation/extension » ou refueling) des plus vieux réacteurs nucléaires.

Cette « note » datée du 1er mars, dont la VRT fait état dimanche et qui est également parvenue à Belga, nourrira la discussion de lundi.

L’AFCN y conseille d’explorer rapidement, avec le fédéral, Elia et Electrabel, la possibilité de plutôt miser sur les réacteurs Doel 4 et Tihange 3 pour couvrir les besoins lors de ces deux hivers potentiellement critiques.

Ce sont ces réacteurs, les plus récents, qui devraient être prolongés pour 10 ans à partir de fin 2026, grâce à un accord arraché en janvier dernier entre l’Etat fédéral et Engie. La prolongation de 10 ans nécessitera cependant des travaux de modernisation, entre autres pour satisfaire aux normes plus strictes de sécurité prévues pour 2025.

« Mini-extension » des réacteurs plus vieux

Travaux de modernisation dont on estime a priori qu’ils devraient empêcher Doel 4 et Tihange 3 de fonctionner de l’été 2025 jusqu’à, au plus tôt, novembre 2026.

Sur la base de ce constat, le gouvernement avait évoqué la possibilité d’une sorte de « mini-extension » des réacteurs plus vieux, Doel 1-2 et Tihange 1. Dans le document, l’AFCN rappelle qu’Engie-Electrabel, exploitant des centrales nucléaires, n’est pas favorable à cette option, pour diverses raisons.

Nouveau scénario

L’agence avance cependant un autre scénario, qui se base sur l’utilisation de Doel 4 et Tihange 3 durant les hivers 25-26 et 26-27, malgré les travaux. Il est question d’un « refueling limité » pour ces deux réacteurs à l’été 2025, puis d’un étalement dans le temps des travaux prévus, de manière à les réaliser durant les arrêts estivaux des années 2026 et suivantes.

Le « nouveau scénario » a « des avantages du point de vue de la sécurité nucléaire », par rapport à l’utilisation prolongée de Doel 1-2 et Tihange 1, expose l’AFCN. Ce scénario a aussi déjà été discuté de manière informelle avec Engie-Electrabel, signale l’agence. L’exploitant l’estime possible, si le combustible nucléaire est bien disponible à temps. La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten ainsi qu’un représentant d’Elia seront présents au kern prévu lundi matin.