Sécurité d’approvisionnement: le pari de la Belgique pour passer l’hiver 2027-2028 au chaud

Suite à la dernière enchère du mécanisme de rémunération de capacité (CRM), plusieurs parcs de batteries vont bénéficier de subsides. De quoi pallier la sortie du nucléaire ?

Cette année s’est tenue la troisième session d’enchères du CRM, qui vise à assurer la sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2027-2028. Au terme de cette enchère, 22 projets, pour une capacité totale de 1.576 MW, ont été sélectionnés. Le prix annuel moyen pour cette enchère a atteint 36.372,88 euros par MW, un chiffre en ligne avec les années précédentes.

Outre les 972 MW de capacité existante (principalement thermique), seront subsidiés 50 MW destinés à la gestion de la demande, 357 MW de nouveaux projets de batteries et 246 MW liés à la prolongation temporaire de la centrale au gaz déjà existante à Vilvorde.

Si l’on tient compte des précédentes enchères, le volume contracté pour la période de fourniture 2027-2028 s’élève désormais à 3.234 MW, dont environ 2.000 MW de nouvelles capacités, chiffre Elia. Parmi ces nouvelles capacités, on retrouve de nouveaux grands parcs de batteries qui recevront des subsides pendant 15 ans, en échange de leur contribution à la sécurité d’approvisionnement.

La vieille centrale au gaz d’Electrabel à Vilvorde sera quant à elle maintenue en réserve pour être utilisée comme centrale de pointe pendant trois ans à partir de fin 2027, afin de répondre aux pics de demande en électricité. Cette centrale, qui nécessite un investissement pour être rendue opérationnelle, contribuera avec une capacité supplémentaire de 245 MW. Ce projet est distinct des plans précédemment envisagés par Electrabel, qui visaient à construire une nouvelle centrale électrique au gaz d’une capacité d’environ 900 MW sur le même site. Le projet avait alors été abandonné, car il n’avait pas obtenu de permis. La construction d’une nouvelle centrale n’a par ailleurs pas semblé nécessaire pour assurer un approvisionnement suffisant durant l’hiver 2027-2028, en raison du nombre croissant de projets de parc de batteries. La durée de vie de Doel 4 et Tihange 3 a également été prise en compte dans les calculs.

« Le CRM remplit une fois de plus son rôle et répond exactement à ce que l’on attend de ce mécanisme. Il s’agit avant tout de garantir la sécurité d’approvisionnement au coût le plus bas possible, en particulier lors des pics de consommation », a déclaré Tinne Van der Straeten, ministre fédérale de l’Energie, en réaction au résultat de la vente aux enchères. « Grâce au renforcement des seuils de CO2, nous assistons également à une évolution croissante vers des sources d’énergie plus durables. »