Ruée vers le bois de chauffage et les poêles : « C’est le retour du bois comme combustible principal »

Les magasins de poêles et les distributeurs de bois de chauffage et de pellets connaissent une année faste. En effet, le bois est chaleureux, convivial, et relativement bon marché. Le seul hic, ce sont les coûts environnementaux.

Nous vivons une année folle », déclare Michel Van Asch de ‘Brandhout Michel’, distributeur de bois de chauffage et de pellets de Wavre-Sainte-Catherine. « Normalement, le mois d’octobre est notre mois le plus chargé, mais pour le moment, le commerce est pratiquement au point mort. Suite à la panique énergétique, tout le monde a déjà fait ses réserves entre juillet et septembre. De plus, avec ces températures, on ne chauffe pratiquement pas. »

L’évolution des prix ne suit pas du tout un cours normal. Michel Van Asch : « Le client paie 650 euros une palette de 2 mètres cubes de bois dur (un mélange de chêne, de hêtre et de frêne), contre 270 euros il y a un an. Pour les pellets, l’augmentation est encore plus forte, c’est déjà 800 à 900 euros par tonne. J’ai donc temporairement arrêté, car je ne peux plus justifier ce prix par rapport aux clients. En moyenne, il faut 7 à 11 mètres cubes pour chauffer une maison pendant un an en utilisant le bois comme combustible principal, en fonction du temps, de l’efficacité du poêle et de l’isolation de la maison ».

Même son de cloche chez Woody Woodpecker, un grand distributeur de bois de chauffage de Kampenhout qui écoule en moyenne cinq à dix camions par semaine. « Jusqu’à récemment, on brûlait le bois pour la convivialité », explique le directeur Gilles Verschueren. Aujourd’hui, nous assistons au retour du bois comme combustible principal. La demande a été multipliée par deux ou trois, malgré la forte hausse des prix. Mais, ne pensez pas que nous réalisons des bénéfices monstrueux, car nos coûts ont augmenté en conséquence. Les achats auprès des exploitants belges sont devenus 30 % plus chers, et le diesel rouge pour nos machines a même été multiplié par cinq ».

Ukraine

Les prix ne sont pas seulement poussés par la hausse de la demande. L’offre est sous la pression de la même crise qui a provoqué le retour du bois de chauffage. Les importations en provenance d’Europe de l’Est ont largement stagné. La Russie et surtout la Biélorussie étaient des exportateurs de premier plan, même de bois d’œuvre d’ailleurs. Avec les sanctions européennes, ce flux s’est tari. Pour des raisons évidentes, l’Ukraine, qui est également un fournisseur important, exporte beaucoup moins vers l’Europe occidentale. Même des États membres européens comme la Bulgarie et la Roumanie envisagent d’imposer des restrictions à l’exportation du bois de chauffage, considéré comme une matière première stratégique.

Cette année, le bois de chauffage Michel a été entièrement remplacé par du bois local, une décision prise par Woody Woodpecker il y a dix ans. « Nous avons alors investi dans notre propre chambre de séchage de la biomasse », explique Gilles Verschueren. Cela nous permet de répondre de manière flexible aux fluctuations de la demande avec du bois provenant de notre propre région. Les importations en provenance d’Europe de l’Est ne sont pas une bonne idée non plus. Le transport devient inabordable avec le prix actuel du diesel, également parce que les salaires des chauffeurs routiers d’Europe de l’Est ont fortement augmenté ces dernières années. N’oubliez pas que ces camions doivent toujours revenir à vide. »

Wouter Ronsse, responsable ventes du magasin de poêles et de cheminées Ignis, a une impression de déjà-vu. « Je suis dans le secteur depuis 27 ans. Cela me rappelle le pic de 2011, lorsque, en raison de la combinaison d’un hiver rigoureux et de prix du fioul historiquement élevés, les gens ont cherché des alternatives en masse. Les pellets en particulier, encore considérés à l’époque comme un déchet bon marché, ont alors connu un véritable boom. Aujourd’hui, les pellets sont tout sauf bon marché, le prix d’un sac de 15 kg étant passé de 4 euros à 15 euros en un an ».

« Cependant, toutes ces augmentations de prix n’enlèvent rien à la demande de poêles, elle est toujours beaucoup plus élevée qu’en 2011. Les fabricants n’arrivent pas à suivre, pour certains modèles le délai de livraison est déjà d’un an et demi. Car le phénomène ne se produit pas seulement en Belgique. En Allemagne, les distributeurs régionaux commandent 1 000 unités à la fois. »

Ford T

Wouter Ronsse en a fait l’expérience récemment : d’anciens clients qui étaient passés à un système de chauffage central au gaz il y a environ cinq ans sont soudainement revenus commander un poêle à bois moderne. Un tel investissement dure longtemps, alors que personne ne peut prédire l’évolution du marché de l’énergie. Le bois présente également un avantage psychologique : contrairement au gaz ou à l’électricité, il n’implique pas de plans tarifaires opaques avec des acomptes et des décomptes. C’est également vrai pour le mazout de chauffage, mais les augmentations de prix y sont encore plus importantes et encore plus soumises à une géopolitique insaisissable.

Un changement de tendance, selon Wouter Ronsse : « Ces dernières années, nous avons assisté à un exode du bois vers le gaz« . Le gouvernement a fortement encouragé cette pratique, arguant toujours que le bois est mauvais pour l’environnement. Et les médias ont renforcé ce message sans le critiquer. Quand il s’agit de particules, vous montrez toujours une cheminée. C’est comme illustrer un rapport sur une nouvelle voiture à essence avec des images de la Ford T. La dernière génération de poêles à bois est très écologique. Nous avons un poêle danois qui émet moins de 3 mg de particules par mètre cube. Ce n’est pas mesurable, même par ciel bleu, on ne voit rien sortir de la cheminée. Et les voisins ne sentent rien. Il faut évidemment utiliser du bois sec et suivre la bonne méthode d’allumage. À condition de les utiliser correctement, le bois et les pellets méritent leur place dans la transition énergétique« .

Particules fines et dioxines

À l’Agence flamande pour l’environnement (VMM), on voit les choses différemment. Le bois est responsable de 85,46 % des émissions de particules (PM10) provenant du chauffage des bâtiments, selon une étude réalisée en 2020. C’est beaucoup : le VMM estime que le bois est utilisé comme source de chaleur principale dans seulement 1,6 % des ménages et comme source de chaleur d’ambiance dans 19 % d’entre eux. « Il ne s’agit pas seulement de particules fines, mais aussi de dioxines et de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) », explique la porte-parole Katrien Smet.

Elle relativise les affirmations écologiques des fabricants de poêles : « Tout comme les constructeurs automobiles, ils brandissent des études peu fiables. Les coûts environnementaux des poêles à bois, même les plus performants, sont plusieurs fois supérieurs à ceux d’une chaudière à gaz à condensation, par exemple. D’ailleurs, les poêles durent longtemps ; il y a une offre énorme de poêles très polluants sur les sites d’occasion. Le fait que le bois humide ou traité soit encore brûlé aggrave encore la situation. L’idéal est la combinaison de panneaux solaires et d’une pompe à chaleur, mais nous comprenons que cette solution ne convient pas à tout le monde. Dans ces circonstances, il est inévitable que les gens cherchent des alternatives bon marché, mais le bois est la pire option pour l’environnement et la qualité de l’air« .