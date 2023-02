Prix de l’énergie: votre fournisseur pourra vous proposer une modification d’acompte, qui est concerné?

Les fournisseurs d’énergie entreprendront des démarches afin d’adapter les factures d’acompte de certains clients aux prix actuels, ont annoncé jeudi la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straten, et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand, en réponse à des questions à la Chambre.

La crise des prix de l’énergie a atteint son paroxysme à la fin de l’été. Certains consommateurs, en particulier ceux qui ont un contrat d’énergie variable, se sont retrouvés avec des factures d’acompte exorbitantes.

Depuis la fin de l’année passée, une tendance à la baisse des prix est par contre observée, en raison de la réduction de la demande d’énergie, des températures douces et des réserves de gaz européennes remplies.

Le gouvernement veut faire en sorte que les factures d’acompte soient mieux adaptées à réalité des prix et reflètent le plus fidèlement possible la facture finale, et éviter donc que des consommateurs ne restent avec des acomptes trop élevés.

La ministre et la secrétaire d’État ont rencontré mercredi les fournisseurs. Plutôt que de s’engager sur la voie d’une loi, qui aurait pris plus de temps, les uns et les autres ont convenu d’un protocole. À court terme, les fournisseurs s’engagent à contacter proactivement leurs clients pour lesquels les simulations pointent une anomalie, avec une proposition adaptée de leur facture d’acompte.

Les clients concernés sont les clients ayant conclu un contrat d’énergie à taux variable lorsque les prix étaient très élevés, soit entre août et novembre 2022.

Pour réduire l’écart entre le montant de l’avance et le décompte annuel attendu, les fournisseurs s’engagent, au minimum trois fois par an et sur la base d’un suivi périodique, à proposer de manière proactive et personnalisée aux clients avec un contrat variable, et pour qui les simulations pointent une anomalie, un montant ajusté pour la facture d’acompte.