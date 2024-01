Près d’un quart d’électricité en plus: record pour la production d’énergie renouvelable en Belgique

La production d’énergie renouvelable a battu un record l’année dernière en Belgique.

Les panneaux solaires et les éoliennes ont généré près d’un quart d’électricité en plus en 2023 par rapport à 2022, selon les données publiées par Elia, le gestionnaire de lignes à haute tension en Belgique. La production totale d’énergie solaire et éolienne s’est élevée, l’an dernier, à 21,5 TWh, ce qui représente 28,2% du mix électrique, contre 19,8% en 2022. Cette augmentation historique s’explique par une croissance de la capacité de production éolienne terrestre et solaire, d’après le gestionnaire.

En 2023, la production d’énergie solaire a atteint un nouveau record pour s’établir à 7.193 GWh, soit 12,2% de plus qu’en 2022. Le 3 juin, la Belgique a produit plus d’énergie solaire en une journée qu’elle n’en avait jamais produit auparavant. La quantité record de 48,8 GWh a dépassé de 21% le précédent record, établi le 14 juin 2022. Le mois de juillet a aussi atteint des niveaux inégalés. Durant cette période, près de 35% de la consommation énergétique belge a été couverte par des sources renouvelables (éoliennes et panneaux solaires).

Année exceptionelle pour l’éolien

Les installations éoliennes en mer ont également enregistré une année exceptionnelle, avec une production totale de 8.011 GWh, soit une hausse de 18% par rapport au record précédent (6.779 GWh en 2021). La production d’énergie éolienne terrestre a aussi tutoyé les sommets en 2023. En décembre, elle s’est élevée à 866 GWh. Plus globalement, sur l’échelle annuelle, elle a atteint un nouveau record, avec 6.268 GWh, soit une augmentation de 43% par rapport à l’année précédente. Cette performance s’explique à la fois par l’augmentation de la capacité installée et par les conditions météorologiques favorables, explique Elia.

Malgré la fermeture de deux réacteurs en 2022 en 2023, l’énergie nucléaire a représenté encore 41,3% du mix électrique en 2023, contre 47,3% une année auparavant. Les centrales au gaz n’ont quant à elles jamais aussi peu produit d’énergie en 2023 (19,2 TWh), en raison notamment des prix élevés du gaz.

Par ailleurs, l’an dernier, la Belgique est passée d’exportatrice nette (6,4 TWh en 2022) à importatrice nette d’électricité (2,8 TWh en 2023). D’après Elia, la plus grande disponibilité du parc nucléaire français au sein de l’UE a contribué à cette évolution.

Enfin, la consommation d’électricité a diminué de 3,5% en 2023, avec 78,9 TWh. Cette baisse est due aux prix élevés de l’électricité, qui ont incité les consommateurs à réduire leur consommation. Toutefois, cette tendance constitue « un phénomène temporaire », explique Elia, qui s’attend à ce que la consommation d’électricité augmente de 50% d’ici 2032.