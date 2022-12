Pourquoi le prix de l’électricité en gros sera négatif la nuit prochaine

Le prix de l’électricité en gros a atteint son niveau le plus bas depuis mai dernier. Cette nuit, le prix sera même négatif.

Le prix de gros de l’électricité en Belgique a atteint son niveau le plus bas depuis la fin du mois de mai. C’est ce qu’ont montré mardi les données de la bourse de l’électricité Epex Spot.

Pour l’électricité livrée mercredi, le prix moyen de mardi était de 51,05 euros par mégawattheure. Il s’agit du plus bas niveau depuis le 27 mai, où il était de 39,61 euros. La nuit prochaine, le prix de l’électricité sera même négatif pendant un certain temps. Les gros clients, tels que les entreprises à forte consommation d’énergie, recevront 88 centimes entre 3 et 4 heures du matin et 8 centimes entre 4 et 5 heures du matin par mégawattheure consommé.

Prix de l’électricité, énergie éolienne et congés

Parmi les facteurs qui contribuent à la faiblesse des prix figurent une énergie éolienne suffisante et le fait que de nombreuses entreprises sont fermées pendant les vacances de Noël. Par ailleurs, les températures en Belgique resteront également relativement douces pour cette période de l’année dans les prochains jours.

À la fin du mois d’août, le prix de l’électricité pour une livraison le lendemain atteignait encore un pic sans précédent de 700,41 euros par mégawattheure en moyenne. Cela s’explique par les prix records du gaz naturel – dus à l’invasion de l’Ukraine par la Russie – combinés à l’arrêt de plusieurs centrales nucléaires françaises, au manque d’énergie éolienne et à la chaleur, entre autres.

Après une légère baisse des prix au cours des derniers mois, une nouvelle flambée a eu lieu au milieu de ce mois. Les températures glaciales, le manque de vent et les problèmes persistants des centrales nucléaires françaises ont poussé les prix de l’électricité en Belgique à un nouveau pic de 467,15 euros par mégawattheure en moyenne le 13 décembre.