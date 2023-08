Pourquoi la canicule en France fait flamber le prix de l’électricité en Belgique

Les climatiseurs qui tournent à plein régime en France, canicule oblige, font grimper le prix de l’électricité non seulement chez nos voisins, mais également dans notre pays.

Le prix de l’électricité sur le marché de gros a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs mois. Sur le marché à terme, entre 19h00 et 20h00, le prix de la livraison de jeudi s’élève ainsi à 265 euros par mégawattheure.

Selon Matthias Detremmerie, co-fondateur du fournisseur d’énergie Elindus, cette envolée du prix de l’électricité est due à la vague de chaleur qui sévit en France. En raison des températures élevées, les climatiseurs sont allumés en masse, ce qui augmente la consommation électrique.

Les fortes chaleurs ralentissent la production d’électricité des centrales nucléaires, explique le spécialiste. En cas de canicule, la température de l’eau de refroidissement, généralement puisée dans des sources naturelles, augmente significativement. Cette hausse de température réduit l’efficacité du refroidissement des réacteurs nucléaires, ce qui nécessite de réduire leur production pour maintenir des conditions de sécurité.

Enfin, peu de vent circule actuellement en Europe occidentale. C’est donc essentiellement à partir des centrales au gaz que l’électricité y est produite. Ces dernières semaines, qui plus est, le prix du gaz a flambé, poussé par une menace de grève pesant sur les terminaux gaziers australiens.