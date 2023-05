Pour la première fois, la consommation belge a été entièrement couverte par les énergies renouvelables

Ce lundi de Pentecôte, vers midi, l’énergie produite par le soleil et le vent a atteint un record en Belgique, permettant de couvrir l’entièreté de la consommation à ce moment, selon des chiffres provisoires du gestionnaire de l’infrastructure haute tension, Elia.

C’est la première fois que le soleil et le vent suffisent à répondre à la demande d’électricité dans notre pays.

En détails, les énergies renouvelables ont produit ce lundi, entre 13h et 13h30, 8.303 mégawatts (MW) d’électricité, un record, selon Elia. Dimanche, les énergies renouvelables ont également tiré leur épingle du jeu avec une production la plus haute de 7.695 MW. Le précédent record remontait à 2022 (7.112 MW).

A son pic, la production des énergies renouvelables lundi a permis de couvrir toute la demande d’électricité pour un jour de week-end ou un jour férié. Cela n’était jamais arrivé auparavant, confirme Elia.

Pour la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, cela démontre que la transition énergétique s’opère « en vitesse de croisière ». « Ce week-end, nous avons eu un aperçu de notre avenir énergétique vert. Plus il y a de vent et de soleil, plus les prix sont bas. Mais cela demande plus de flexibilité de la part du système », ajoute la ministre.

La production renouvelable élevée, combinée à une faible consommation, a entraîné des prix de déséquilibre négatifs de -658 euros par mégawattheure (MWh). Pour rééquilibrer le marché, les gros consommateurs sont alors payés pour consommer de l’électricité. Des éoliennes ont également dû être mises à l’arrêt. « Mettre des éoliennes à l’arrêt quand le vent souffle, c’est le monde à l’envers », regrette encore la ministre. Le besoin de flexibilité passera par la construction de parcs de batteries, à même d’absorber les surplus de production et de les restituer en cas de demande.

Outre les prix de déséquilibre, les prix de l’électricité sur le marché de gros ont été extrêmement bon marché ce week-end, avec par moments des prix de -90 euros le MWh.

Pour le gestionnaire du réseau haute tension Elia, la mise à l’arrêt d’éoliennes démontre qu’il est important qu’un maximum de consommateurs puissent contribuer de manière flexible à l’équilibre du marché, que ce soit via une pompe à chaleur ou une voiture électrique, et soient également financièrement avantagés quand ils consomment l’électricité au moment où les énergies renouvelables produisent le plus.