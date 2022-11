Pour Christophe Collignon, une modération des loyers sociaux est « indispensable »

Face à la hausse des prix, une modération des loyers sociaux est « indispensable », a affirmé le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, mardi, en commission du parlement régional.

« Les locataires sociaux font partie des ménages les plus menacés par la précarité énergétique et les balises modératrices propres au calcul du loyer social ne suffisent plus à amortir le cout exceptionnel de l’inflation. Ce constat m’amène à la conclusion, pour des raisons évidentes d’équité entre tous les citoyens, qu’une modération du loyer social est indispensable », a-t-il expliqué. « C’est pourquoi, je souhaite voir appliquer, dans les limites des contraintes légales, une modération du recalcul de ce loyer dès le 1er janvier 2023« , a précisé le ministre.

Les modalités de cette modération seront semblables à celles liées à la performance énergétique des logements. « C’est une aide substantielle qui sera apportée aux ménages occupant les logements les plus énergivores », a conclu Christophe Collignon. Depuis le 1er novembre, la Wallonie limite déjà l’indexation des loyers des logements privés en fonction de leur certificat PEB.