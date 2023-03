Nucléaire: le fédéral demande à Engie d’étudier la piste d’une prolongation sans arrêt de Doel 4 et Tihange 3

La sécurité d’approvisionnement est mise à mal pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027. Deux scénarios sont imaginés. Parmi ceux-ci, la prolongation sans arrêt de Doel 4 et Thiange 3.

Le comité ministériel restreint du gouvernement fédéral a décidé d’adresser une demande formelle à Engie et Elia un rapport sur les deux scénarios de prolongation des deux centrales nucléaires les plus jeunes et de prolongation de l’exploitation des trois centrales les plus anciennes, et ce dans l’optique d’une sécurité d’approvisionnement maximale. Sur la base des explications de l’AFCN, l’autorité de surveillance nucléaire de notre pays, les deux options sont possibles en termes de sécurité nucléaire. Engie et Elia devront remettre rapport analysant les deux scénarios en termes de sécurité maximale d’approvisionnement.

Ce lundi matin, le kern se penchait sur l’approvisionnement énergétique de notre pays, notamment sur la sécurité d’approvisionnement durant les hivers 2025-2026 et 2026-2027. Le gestionnaire de réseau Elia a déjà prévenu qu’une production supplémentaire d’énergie nucléaire sera nécessaire pendant les hivers 2025-2026 et 2026-2027 pour garantir la sécurité d’approvisionnement, notamment parce que l’arrêt du parc nucléaire en France pourrait être plus important que prévu.

Calendrier prévu

Selon le calendrier actuel, toutes les centrales nucléaires cessent de fonctionner en 2025. Le gouvernement a certes conclu un accord avec l’exploitant Engie pour qu’il mette tout en œuvre afin de maintenir les deux centrales les plus jeunes – Doel 4 et Tihange 3 – en activité pendant 10 ans de plus, mais seulement à partir de novembre 2026. Le gouvernement a donc déjà demandé à Engie si les centrales les plus anciennes, Doel 1 et 2 et Tihange 1, dont l’arrêt est également prévu en 2025, pourraient être utilisées.

L’AFCN, l’autorité de surveillance nucléaire de notre pays, propose donc maintenant le scénario alternatif d’une éventuelle poursuite de l’exploitation de Doel 4 et Tihange 3 en 2025-2026 et 2026-2027. En bref, l’AFCN affirme que les travaux prévus sur les deux centrales pourraient être étalés dans le temps, de sorte que ces réacteurs pourraient « déjà commencer à produire de l’électricité pendant les périodes hivernales 2025-26 et 2026-27 (…) ». L’AFCN a expliqué et réitéré sa note selon laquelle l’extension des deux centrales les plus jeunes est la plus robuste du point de vue de la sécurité nucléaire. Cette ligne de conduite est donc également présentée à Engie, qui n’a pas encore formellement exprimé son avis. Concrètement, il est demandé à l’exploitant des centrales de soumettre un dossier de sûreté à l’AFCN, tandis qu’il est demandé à Elia ce qu’il faut exactement pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

Renseignement sur cette option

Une source ministérielle affirme ce lundi qu’il ressort des explications détaillées du directeur général de l’AFCN, Frank Hardeman, que les deux options examinées « sont possibles à la lumière de la sécurité nucléaire« . D’autre part, on souligne que l’AFCN a cependant répété que, du point de vue de la sécurité, l’option Doel 4 – Tihange 3 est meilleure. Le gouvernement va donc se renseigner sur cette option, cette fois formellement, auprès d’Engie. Parallèlement, il est demandé à Elia ce qui est précisément nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement.