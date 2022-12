Prolongation nucléaire: le kern se réunit ce mercredi, pas de décision attendue à court terme

Le gouvernement se réunira en conseil restreint (kern) ce mercredi soir pour discuter de la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays pour cet hiver et les suivants.

Le conseil restreint (kern) du gouvernement fédéral examinera un rapport du gestionnaire de réseau haute tension Elia et du gestionnaire de réseau gazier Fluxys sur la sécurité d’approvisionnement ce mercredi soir à partir de 19 heures. Selon plusieurs sources, il s’agit d’un premier cycle de discussions et il n’est pas encore prévu de prendre des décisions.

Le rapport a été établi à la demande du gouvernement après le conclave budgétaire d’octobre. Elia et Fluxys devaient évaluer comment la disponibilité réduite des centrales nucléaires françaises, les éventuels problèmes d’approvisionnement en Allemagne et la guerre en cours en Ukraine affecteraient la sécurité d’approvisionnement de la Belgique dans les années à venir. Les opérateurs du système ont été chargés d’envisager le scénario le plus défavorable, puis de calculer si une capacité supplémentaire serait nécessaire.

Elia et Fluxys présenteront le rapport ce mercredi soir. Il y aurait effectivement un problème potentiel d’approvisionnement pour l’hiver 2025-2026. Une capacité supplémentaire serait donc nécessaire pour cette période. Le kern discute déjà ce soir pour la première fois des pistes possibles, mais les décisions ne sont pas attendues à court terme, selon les rapports. Le Premier ministre Alexander De Croo a déjà fait savoir lors de sa déclaration de politique générale en octobre que, pour lui, l’énergie nucléaire était également une option, même si l’exploitant Engie et l’autorité de sûreté AFCN devraient être d’accord. En outre, la faisabilité à relativement court terme, l’accessibilité financière doit également être prises en compte, selon les milieux gouvernementaux.

« Fuel extension »

Le ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), estime qu’une « prolongation de la durée de vie » des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 au cours de l’hiver 2025-2026 est le scénario le plus réaliste. Le gouvernement avait précédemment décidé de prolonger la durée de vie de ces deux réacteurs de 10 ans, mais pour cette raison, ils fermeraient à l’été 2025 pour être modernisés. En les faisant fonctionner un peu moins pendant la période précédente, il devrait rester assez de carburant pour passer un autre hiver. L’opérateur nucléaire Engie a prévenu mardi soir qu’une telle « extension du combustible » n’est pas possible dans les cadres juridiques actuels.