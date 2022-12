Nucléaire: une prolongation de réacteurs à l’étude pour sécuriser l’hiver 2025-2026

La sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2025-2026 est problématique. Que faire? Plusieurs scénarios sont sur la table.

Selon une information de nos confrères de Mediahuis, du Soir et de l’Echo, le gouvernement se réunira en conseil restreint (kern) ce mercredi soir pour discuter de la sécurité l’approvisionnement énergétique du pays pour cet hiver et les suivants. Les discussions se basent sur un rapport que le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) ont commandé auprès du gestionnaire du réseau de haute tension Elia, du gestionnaire de réseau de gaz Fluxys et de l’administration, une analyse de risques sur l’approvisionnement au cours des prochains hivers.

Comme l’approvisionnement en électricité, en particulier, risque d’être problématique au cours de l’hiver 2025-2026, la ministre Van der Straeten met sur la table une « fuel extension » des centrales de Doel 4 et de Tihange 3. L’hiver 2025-2026 pose particulièrement problème: quatre centrales nucléaires françaises supplémentaires seront hors service, au lieu de deux. Cet hiver déjà, en raison d’un manque de disponibilité de son parc nucléaire, la France va être très largement importatrice de l’électricité de ses voisins européens. Selon De Tijd et L’Echo, le scénario d’une prolongation limitée des plus vieux réacteurs Doel 1 et 2 et Tihange 2 circule également au sein du gouvernement.

Arrêt en été

Le cabinet Van der Straeten opte pour une « fuel extension ». Cela signifie que les réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3, qui devraient normalement être fermés pour modernisation en juillet et septembre 2025, fonctionneront un peu moins après leur dernier appoint en combustible, ce qui laissera de l’énergie pour couvrir l’hiver, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des travaux importants au préalable.

Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, était l’invité de la matinale de Bel RTL ce mardi. Il a confirmé que pour l’hiver 2024-2025, « il y a effectivement des questions parce que le réseau nucléaire est en difficulté. L’idée, c’est d’économiser le carburant nucléaire pendant l’été, là où on n’a pas besoin des centrales nucléaires parce que les énergies renouvelables fonctionnent bien. Donc stopper les réacteurs nucléaires pendant l’été pour pouvoir les utiliser pendant l’hiver. Donc c’est une prolongation de très court terme et l’objectif est d’assurer la sécurité d’approvisionnement à côté de plein d’autres mesures comme le stockage de l’énergie, sur la gestion de la demande » a-t-il confirmé.

« Nous pouvons exploiter Doel 4 et Tihange 3 après 2025 », a déclaré le coprésident de Groen Jeremie Vaneeckhout. Les Verts appellent cela le scénario « 2+10 » : deux ans de fonctionnement uniquement en hiver, suivis d’une prolongation effective de la durée de vie de 10 ans. Le gouvernement négocie depuis des mois avec l’opérateur Engie sur l’extension des deux plus jeunes centrales.

Une autre option qui circule: prolonger la durée de vie des trois vieilles centrales de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2. Là encore, les centrales ne fonctionneraient qu’en hiver, ce qui leur permettrait de rester opérationnelles plus longtemps.