Léger changement à la pompe ce samedi: le litre d’essence 95 et de diesel repasse en dessous des 2 euros le litre.

Essence ou diesel, il vous faut désormais déverser plus de deux euros le litre pour un plein. Mais plus pour longtemps, ce samedi l’essence et le diesel repassent en dessous de la barre symbolique des deux euros le litre.

8 astuces pour payer moins cher son carburant Lire aussi:

La 95 passera à 1.98 le litre. Alors que les prix maximums de l’essence avaient atteint des records historiques à la pompe mardi dernier, ils vont légèrement baisser de 5 centimes le litre environ à partir de samedi, indique la direction Energie du SPF Economie. Le prix de l’essence 95 (E10) passera ainsi à 1,98 euro le litre alors que celui de l’essence 98 (E5) restera lui encore largement supérieur à 2 euros le litre, 2,15 euros plus précisément.

Le diesel (B7) est aussi à la baisse. Il faudra compter 1,96 euro le litre pour ce carburant, soit une baisse de 6 centimes. Le prix maximum du litre de diesel (B7) reste donc en deçà de ceux de l’essence 95 et 98. Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux.

Si vous n'arrivez pas à lire l'infographie, cliquez ici.