Les températures plus froides font grimper le prix du gaz (infographie)

Les températures froides font grimper les prix du gaz en Europe. La vague de froid devrait se poursuivre pendant plusieurs semaines.

Alors que l’Europe a bénéficié de températures douces en octobre et pendant une grande partie du mois de novembre, les température ont chuté ces derniers jours. Il fait plus froid que la normale et cela devrait continuer pendant au moins deux semaines encore. Une météo qui entraîne une augmentation de la demande de gaz naturel, ce qui entraîne une hausse des prix. Le marché du gaz naturel s’est resserré depuis que l’Europe ne compte plus sur le gazoduc russe.

Sur le marché à terme néerlandais – le principal pour l’Europe – le prix du gaz augmente de plus de 9 % pour atteindre 148 euros par mégawattheure ce lundi. Il était à 100€ il y a moins de trois semaines. Le prix actuel est encore bien inférieur au pic du mois d’août, mais reste très élevé, au moins quatre fois plus cher que la normale.