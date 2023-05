Les ménages continuent à consommer moins de gaz et d’électricité

Les ménages continuent à faire très attention à leur consommation de gaz et d’électricité. Manifestement, ils ont appris à baisser le thermostat, à diminuer leur consommation d’eau chaude ou à privilégier des appareils plus économiques.

Sur les quatre premiers mois de 2023, les ménages et les PME ont consommé moins de 80% du gaz qu’ils avaient consommé durant la même période en 2021, selon les chiffres du gestionnaire du réseau de transport Fluxys publiés par L’Echo.

Idem dans l’industrie, où la consommation sur les quatre premiers mois de l’année ne représente que 79,2% du niveau de 2021. Même si cela n’intègre pas l’effet météo, on peut y voir un vrai changement de comportement.

Sur l’ensemble de 2022 déjà, les ménages et les PME avaient consommé 81,7 térawattheures de gaz naturel, une baisse de 19,74% par rapport à l’année précédente, tandis que l’industrie avait consommé 38,9 térawattheures (-16,5%).

Lire aussi | Votre facture d’énergie ne traduit pas vraiment votre consommation réelle

En électricité aussi, la consommation reste inférieure à ce qu’elle a été, mais le phénomène est moins spectaculaire, et tend à se résorber. Sur toute l’année 2022, la baisse était de 3,3% par rapport à 2021, avec 81,7 térawattheures consommés, selon les chiffres d’Elia. La baisse était toutefois plus sensible au dernier trimestre 2022: -8% par rapport à la moyenne de 2017-2021. La tendance s’est poursuivie en janvier et février, avec une consommation toujours inférieure de 8,2% et 7,3% à la moyenne, mais s’est atténuée en mars: le recul n’est plus que de 3,7%.

Les ménages ont manifestement changé leurs habitudes, et appris à baisser le thermostat, à diminuer leur consommation d’eau chaude ou à privilégier des appareils plus économiques.

Elia nuance toutefois en pointant qu’un ménage peut avoir une forte consommation, mais autoproduire via des panneaux photovoltaïques, avec pour résultat des chiffres de consommation à la baisse.