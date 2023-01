Le prix du gaz en baisse de 10%

Les prix du gaz en Europe continuent à reculer et atteignent leur plus bas en 16 mois. Le contrat de référence pour le continent, le TTF sur le marché néerlandais, a encore chuté de plus de 10%, sous les 60 euros le mégawattheure (MWh), soit le prix le plus bas depuis septembre 2021. Le prix du gaz, pour une livraison le mois suivant, a perdu 22% depuis le début de l’année et a reculé de moitié depuis décembre.

L’espoir perdure que l’Europe puisse passer l’hiver sans pénurie de gaz et sans pics de prix trop importants. Les stocks n’ont pas été trop entamés en raison des températures assez clémentes et de l’approvisionnement en gaz liquéfié (GNL) comme substitut au gaz russe. Les stocks en Chine semblent aussi bien remplis, ce qui permet aux navires transportant du GNL de mettre le cap sur le Vieux Continent.

Les prix du gaz ont commencé à augmenter à l’automne 2021, avec un début de réduction des livraisons de gaz russe en Europe, puis très fortement à partir de l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022. Le prix actuel reste donc encore deux fois plus élevé que le prix moyen de ces cinq dernières années.