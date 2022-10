Le prix du gaz atteint son niveau le plus bas depuis des mois (infographie)

Le prix du gaz européen est passé sous la barre des 150 euros. Une première depuis juin.

Le prix du gaz naturel européen est passé brièvement sous la barre des 150 euros par mégawattheure lundi matin, pour la première fois depuis fin juin.

Le prix du gaz sur la principale bourse du gaz d’Amsterdam était en baisse de près de 8 %, à environ 144 euros, lundi matin. Le prix du gaz a donc été plus de deux fois inférieur à celui des pics observés à la fin du mois d’août. Vers 10 heures, le mégawattheure de gaz coûtait à nouveau un peu plus de 150 euros, soit encore plus de 3 % de moins que ce vendredi.

Le prix baisse en partie parce qu’on prévoit un temps doux en automne dans les prochains jours, ce qui nécessitera moins de gaz pour chauffer les bâtiments. De grandes quantités de gaz naturel liquéfié (GNL) arrivent aussi actuellement en Europe, et les stocks de gaz se remplissent.

Toutefois, le prix reste encore beaucoup plus élevé que la normale : il y a un an, le gaz naturel coûtait moins de 40 euros par mégawattheure.

