Facture énergétique: le mazout de chauffage deux fois plus cher que l’an dernier, le gaz en forte baisse

Le prix du mazout de chauffage réaugmente à nouveau pour atteindre 1,4276 le litre. Le gaz redescend après une forte hausse.

Les prix du mazout de chauffage augmenteront à nouveau ce mardi, indique la Direction générale Energie du SPF Économie lundi.

Le prix du gasoil diesel (application chauffage) atteindra 1,4276 euro le litre (+1,53 centime) pour moins de 2.000 litres et 1,3957 euro le litre (+1,53 centime) à partir de 2.000 litres. Le prix maximum du gasoil de chauffage 50S s’établira à 1,5140 euro le litre (+1,6 centime) à la pompe, 1,4080 euro le litre (+1,61 centime) pour moins de 2.000 litres et 1,3761 euro le litre (+1,61 centime) à partir de 2.000 litres.

Le prix du fioul est reparti à la hausse depuis la mi-août, mais n’a pas encore atteint son plus haut niveau: le 17 juin, le prix a culminé à 1,4723 euro par litre.

Le prix du gaz en forte baisse

Les prix européens du gaz naturel ont fortement chuté ce lundi matin, alors que l’Allemagne a annoncé remplir ses réserves plus rapidement que prévu en prévision de l’hiver. Sur la principale bourse du gaz à Amsterdam, le prix a chuté de 16% à 286 euros par mégawattheure. La semaine dernière, les prix ont augmenté de 40%.

Selon le ministre allemand de l’Economie et du Climat, Robert Habeck, les stocks allemands augmentent rapidement. L’objectif de remplir 85% de la capacité de stockage de gaz d’ici octobre devrait être atteint en septembre. L’approvisionnement en gaz reste cependant un sujet sensible car les flux en provenance de Russie sont plus faibles qu’auparavant. La situation sera également compliquée par la fermeture pour maintenance du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l’Allemagne. La production de gaz en Norvège souffre également de perturbations, tandis que la concurrence est devenue féroce sur le marché du gaz naturel liquéfié.