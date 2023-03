La ministre de l’Energie à propos de la réforme européenne du marché de l’électricité : « Un premier pas dans la bonne direction »

La ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen), se félicite des propositions de la Commission européenne visant à réformer la conception du marché de l’électricité.

La ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), se félicite des propositions de la Commission européenne visant à réformer la conception du marché de l’électricité. « Le solaire et l’éolien sont volatiles par nature, mais si vous avez aussi des projets de batteries pour pouvoir tout équilibrer, c’est intéressant. En ce sens, nous approuvons les propositions de la Commission », explique son cabinet.

La Commission ne redessine pas les « bases » du marché européen de l’électricité et ne dissocie pas la formation des prix de l’électricité de celle des prix du gaz. Elle mise cependant sur les contrats à long terme et les investissements dans les énergies renouvelables pour garantir la stabilité des prix et éviter des prix extrêmement élevés.

Pour Tinne Van der Straeten, il s’agit d’un « premier pas important dans la bonne direction« . En effet, l’ensemble du paquet passe maintenant à la table des négociations des 27 États membres et du Parlement européen, qui tenteront de trouver un accord. La Commission espère y parvenir dès l’hiver prochain.

Des propositions conformes aux priorités belges

Selon M. Van der Straeten, les propositions sont conformes aux priorités de la Belgique. Son cabinet rappelle qu’il a assisté vendredi dernier à l’inauguration d’un parc de batteries à Ruien, en Flandre orientale, et que notre pays s’est engagé dans d’autres projets d’énergie renouvelable, tels que les parcs offshore.

« Mais à court terme, ces propositions ne résoudront pas la volatilité du marché« , a ajouté M. Van der Straeten. « La question est donc de savoir si les mesures que nous avons adoptées l’année dernière, telles que l’introduction d’un plafond pour le prix du gaz, l’écrémage des bénéfices excédentaires, la réduction volontaire du gaz, etc. seront maintenues. »