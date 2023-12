Gaz et électricité: les tarifs sociaux en nette hausse

Les tarifs sociaux vont augmenter en moyenne de 9,6% pour le gaz naturel et la chaleur et de 9,3% pour l’électricité, annonce la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (Creg).

Pour le gaz naturel et la chaleur, le prix TVA comprise atteint désormais 5,371 cents/Kwh, soit une hausse de 0,469 cent par rapport au dernier trimestre de 2023.

Pour l’électricité, le tarif monohoraire TVA comprise affiche 23,441 cents/Kwh, soit une progression de 1,873 cent.

Début 2023, l’électricité dépassait encore les 28,5 cents/Kwh. A contrario, le gaz ne se situait qu’à 3,729 cents/Kwh.

Le tarif social est un prix réduit pour certaines catégories de personnes ou de ménages aux revenus modestes ou bénéficiant d’un appartement social. Il est appliqué aux nouveaux ayant-droits tous les trimestres et reste octroyé jusqu’à la fin de l’année civile.