Alors que le kern se réunit une nouvelle fois ce vendredi pour discuter des mesures à prendre pour aider ménages et entreprises à faire face à la crise énergétique, Le Vif a analysé votre facture d’énergie.

13h21, nouveau mail. Votre facture de régularisation vient de tomber. Génial, vous n’aviez pas besoin de ça aujourd’hui. Premier réflexe, reposer votre téléphone. Vous le savez, même en étant optimiste, le montant s’annonce salé. Vous le lisez dans la presse, vous l’entendez auprès de vos proches, un ménage moyen qui se chauffe au gaz peut s’attendre cette année à des factures qui dépassent les 800 euros par mois.

De plus en plus de Belges craignent de l’ouvrir, ce fameux mail. Selon un sondage du Vif réalisé en juin, ils sont quatre sur dix à placer le pouvoir d’achat au sommet de leurs préoccupations. Vous pestez. Vous savez où partiront vos minces économies. « 800 euros ! Ils s’en mettent décidément plein les poches ces fournisseurs », pensez-vous. Mais savez-vous vraiment ce à quoi correspond ce montant ? Comprendre votre facture peut en effet s’avérer être un réel parcours du combattant. Contrairement à ce qu’on croit, la totalité du montant ne revient pas aux seuls producteurs de gaz et d’électricité. Le Vif vous aide à y voir plus clair, et à savoir à qui revient votre argent.

Ce que vous dit votre facture

Peu importe votre fournisseur d’énergie, certaines informations doivent clairement être indiquées sur votre facture de régularisation. Outre votre consommation et l’évolution de celle-ci, vous trouverez une décomposition « officielle » du montant payé.

Pour l’électricité, le montant se divise entre les coûts de l’énergie, les coûts de l’énergie verte, les coûts de transports, de distribution et les redevances (voir infographie). La partie énergie diffère d’un fournisseur à l’autre. Elle correspond à ce que vous avez fait comme choix commercial. Elle se compose du prix du marché et de la marge, plus ou moins élevée de votre fournisseur. Prenons comme base de notre analyse une consommation électrique annuelle « standard » de 3500 kWh (1.600 kWh de jour et 1.900 kWh de nuit), ce poste représentait, en Wallonie, en ce mois de septembre, plus de 60% du total de votre facture. Près de 40% de votre argent part dans d’autres poches.

Comprendre la marge de votre fournisseur Pour savoir comment le prix de l’énergie de votre facture est calculée par votre fournisseur, il faut vous rendre sur la fiche tarifaire de votre contrat. Vous la trouverez sur le site de votre fournisseur. Dans celle-ci, vous trouverez la formule magique qui se compose de différents coefficients et du paramètre d’indexation qui est lié au marché. Le coefficient diffère pour chaque produit, et chaque fournisseur.

Prenons d’abord la contribution « électricité verte » qui, elle aussi, variera en fonction de votre choix commercial. Elle reprend les certificats verts (sauf ceux dédiés aux éoliennes offshore qui font partie des accises et aujourd’hui gelés). La Wallonie a décidé de soutenir la production d’électricité renouvelable par un système de quotas. Les fournisseurs sont tenus de produire une part significative de leur électricité via des sources renouvelables, de présenter un quota de certificats verts. Ce quota augmente chaque année et représente 39% en Wallonie en 2022. L’électricité renouvelable peut être produite ou achetée. S’ils ne respectent pas le quota vert, les fournisseurs payent. Ce coût est directement répercutée dans votre facture, via ce coût de l’énergie verte. C’est le cas aussi à Bruxelles.

Les autres parts du camembert ne varient pas en fonction de votre choix de fournisseur. Elles sont perçues par ce dernier et sont ensuite redistribuées à deux autres principaux acteurs.

Le premier : les gestionnaires de réseau qui acheminent l’énergie jusqu’à vos prises. Les coûts de distribution et les coûts de transports (appelés « coûts de réseaux » sur certaines factures) varient en fonction du gestionnaire et de votre lieu de domicile : chacun ayant des coûts d’entretien, d’investissements ou d’infrastructure différents. Les tarifs normaux et de jour sont plus élevés chez Ores Verviers. Pour le tarif nuit, c’est à la Régie de Wavre.

Deuxième acteur : l’Etat. C’est à lui que reviennent les taxes et surcharges fédérales et régionales (le nom peut varier sur votre facture). Ces taxes financent, entre autres, le régulateur fédéral (la Creg), des mesures sociales communales pour les clients qui émargent au CPAS, ou encore les clients protégés par le tarif social. Depuis janvier 2022, le détail de cette partie a été réorganisé. Les finalités précitées sont maintenant incluses dans le « droit spécial d’accise » qui reprend également le soutien à l’éolien offshore et les certificats verts fédéraux (précédemment dans les coûts de transports). L’Etat perçoit en plus une partie du montant de votre facture via la TVA (aujourd’hui baissée à 6%) qui s’applique au tarif d’électricité, aux coûts de distribution et de transport mais aussi à toutes les taxes de la facture. Seule la redevance raccordement (uniquement en Wallonie) y échappe mais elle pèse peu dans la balance (aux environs de 3 euros pour notre ménage moyen).

Pour le gaz, les composantes de la facture sont: le prix du gaz en soi – l’acheminement par Fluxys est directement compris dans le prix de l’énergie – les coûts de distribution à la charge des gestionnaires de réseau et, enfin, les surcharges fédérales et régionales.

Bon à savoir : en plus de votre contrat les prix de votre facture peuvent varier selon les options que vous avez prises. Si vous avez fait le choix de vous fournir en énergie 100% verte, sachez que vous payez un supplément par mWh par rapport à une autre facture. Pour une facture Engie Easy avec tarif variable, il s’élève à 0,53 €cent par mWh en septembre. A l’opposé, des réductions, certes peu importantes, peuvent être appliquées si vous acceptez la domiciliation des factures et les factures électroniques. Les nouveaux clients sont également parfois gâtés avec des réductions spécifiques.

Ce que votre facture ne vous dit pas

Nous venons d’analyser tout ce que vous pouvez voir sur votre décompte. Cela vous semble complexe ? La réalité l’est nettement plus. Il y a aussi tout ce que vous ne voyez pas… En effet, de nombreux surcoûts ne sont pas détaillés. Vous ne les voyez pas mais ils sont pourtant bien là. Nous avons fait l’exercice pour une facture wallonne. Les chiffres mentionnés sont donnés à titre indicatif pour vous permettre d’avoir une idée plus concrète de la situation.

Parmi eux, le soutien aux énergies renouvelables. En plus des certificats verts, clairement identifiés, on retrouve des aides fédérales et régionales dissimulées dans les coûts de distribution et les coûts de transport. Ainsi, par exemple, la surcharge liée à la bulle photovoltaïque wallonne se retrouve dans les coûts de transport. Elle équivaut à 42,53€ sur la facture de notre ménage moyen, à peine moins que la gestion et le développement des infrastructures. Comptez également plus de 5 euros dans les coûts de distribution pour l’URE, soit des trucs et astuces pour consommer moins.

Autre gros poste caché: la solidarité. Dans les coûts de transport et de distribution, on trouve ce que l’on appelle les « obligations de service public » (OSP). Leur objectif : suivre les clients en difficulté et leur proposer des dispositifs qui leur permettent de ne pas s’endetter davantage. Cela passe notamment par les compteurs à budget ou le tarif social. Les clients alimentés par les gestionnaires de réseaux en défaut de paiement viennent également alourdir la note. Le fonctionnement de marché, soit tout le processus mis en place lors des déménagements, et l’entretien de l’éclairage public communal sont également repris dans les OSP. Au total, comptez plus de 20€ pour notre ménage moyen. La solidarité apparait également dans les taxes et surcharges qui permettent, entre autres, de financer le tarif social. Les coûts de son élargissement ont jusqu’à présent été pris en charge par des enveloppes spécifiques du gouvernement. Si à l’avenir un budget spécifique ne lui est plus dédié, il est possible que ces coûts supplémentaires soient répercutés dans votre facture.

Fin de la liste : l’éclairage public (7€) et l’utilisation des voiries et l’occupation du domaine public (plus de 10€). Les gestionnaires de réseaux utilisent les voiries et le domaine public dans son ensemble pour y dépolyer leurs infrastructures. Pensez à une ligne à haute tension par exemple. Pour cela, elles doivent payer un droit à l’Etat. Il se retrouve directement sur votre facture. Au total, si on prend en compte les surcharges, les cotisations, les différentes taxes y compris la TVA, 20% de la facture d’électricité (juin 2022) de notre ménage wallon revient à l’Etat.

Côté gaz, le principe est quasi identique. Sont retirés tout ce qui touche au soutien des énergies renouvelables. Une part plus importante de la facture revient directement au fournisseur.

Votre facture augmente: qui gagne le plus ?

Pour un même contrat, la facture a nettement changé depuis l’an dernier. Elle a augmenté mais la répartition est également totalement différente. Nous avons comparé les factures d’un même client (représentatif d’un contrat standard selon Engie), en août 2021 et en août 2022 pour savoir ce qui avait le plus augmenté.

Réponse : c’est surtout la partie énergie qui a évolué. Côté électricité, le prix au kWh a triplé. Selon la Cwape, les coûts de distribution évoluent de manière tout à fait limitées par rapport à l’énergie. La partie de la facture réservée à l’Etat a baissé, parce que la contribution énergie a explosé. La diminution de la T-VA de 21 à 6% a également changé la donne et pèse sur les finances publiques. Sur la facture de 2022, vous voyez une partie à 21% et une autre à 6%. Explications : la diminution de la TVA sur l’électricité ayant été acté en mars (en avril pour le gaz), l’énergie, le transport, les taxes de ce qui a été consommé avant est taxé à 21%. Les 6% valent de mars à août.