Crise énergétique: les plaintes auprès du Service de médiation de l’énergie ont triplé

Le Service de médiation de l’énergie a reçu 27.000 plaintes en 2022, soit près de 18.000 de plus qu’en 2021, qui constituait déjà une année record, écrit De Standaard mardi.

La hausse des prix de l’énergie a été à l’origine d’environ un cinquième des plaintes introduites l’an dernier. « Plus les prix de l’énergie sont élevés et volatils, plus les clients remettent en question leurs factures et les conditions (tarifaires) contractuelles », explique le médiateur Eric Houtman dans les colonnes du journal.

Les plaintes portaient sur des problèmes relatifs aux compteurs (16,2 %), à la facturation (15,5 %), aux pratiques commerciales et aux conditions contractuelles (14,2 %), ainsi qu’aux changements de fournisseur (11,5 %). Atrias, la nouvelle plateforme de centralisation de données énergétiques, a également fait l’objet de plaintes, ajoute M. Houtman.