Les panneaux solaires placés en Belgique ont produit une quantité record d’électricité en juillet. 935 gigawattheures, soit environ 15% de l’électricité totale.

En juillet, les panneaux solaires en Belgique ont produit une quantité record d’électricité. C’est ce qu’a déclaré ce mardi le gestionnaire du réseau à haute tension Elia. L’énergie solaire a produit 935 gigawattheures d’électricité le mois dernier, soit environ 15 % de l’électricité totale. Ce chiffre pulvérise le record de mai 2022, où 888 gigawattheures provenaient de l’énergie solaire. Avant cela, le record datait de mai 2020 : 683 gigawattheures.

« Il semble que 2022 sera une année record pour la production d’électricité à partir de panneaux solaires », déclare Elia. « En raison d’une combinaison de bonnes conditions météorologiques et d’une augmentation de la capacité installée, des records sont battus mois après mois. » Par rapport à l’année dernière, la capacité de l’énergie solaire en Belgique a augmenté de plus d’un cinquième.

Complémentarité solaire et éolien

Elia note que l’énergie solaire et l’énergie éolienne sont « assez complémentaires ». En hiver, lorsqu’il y a moins de soleil, les éoliennes produisent plus d’électricité. Si l’on additionne les deux, février 2022 a été un mois record : les sources d’énergie renouvelables ont représenté 25 % de la production totale d’électricité, principalement grâce au vent. La Belgique dispose d’une capacité installée de plus de 5 000 mégawatts d’éoliennes et de 6 000 mégawatts de panneaux solaires.