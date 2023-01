Echange de haut niveau entre Pékin et Washington prévu mercredi à Davos

Les plus hauts responsables économiques des deux premières puissances mondiales, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et le vice-Premier ministre chinois Liu He, doivent se rencontrer mercredi à Davos, a fait savoir lundi un responsable américain.

L’échange prévu dans la station suisse à l’occasion du Forum économique mondial sera la première rencontre physique entre ces deux hauts responsables depuis leurs prises de fonction, après trois échanges réalisés à distance, a précisé le responsable du Trésor.

Ils « échangeront leurs points de vue sur les développements macroéconomiques ainsi que sur d’autres sujets économiques, et intensifieront la communication entre la Chine et les Etats-Unis », a-t-il ajouté.

Cette rencontre fait notamment suite à celle entre les dirigeants Joe Biden et Xi Jinping en novembre à Bali. En juillet, lors d’un appel entre Mme Yellen et Liu He, qui supervise les questions économiques, avait notamment été soulevée la question des surtaxes douanières américaines sur certains produits chinois.

Ces trois dernières années, la rivalité entre les deux plus grandes économies mondiales s’est intensifiée à mesure que la Chine gagnait en puissance et en assurance, suscitant des craintes grandissantes aux Etats-Unis.