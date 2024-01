eBay va supprimer près d’un millier d’emplois

La plateforme commerciale en ligne eBay va supprimer un millier d’emplois pour réduire ses coûts. Cela concernera environ 9% des employés à temps plein, a annoncé Jamie Iannone, le patron d’eBay, dans un courriel adressé aux employés mardi.

L’entreprise va également embaucher moins de travailleurs externes. La plateforme américaine d’achat et de vente aux enchères en ligne explique qu’elle doit être « plus agile » compte tenu des conditions économiques « difficiles ». « Bien que nous poursuivions notre stratégie, l’effectif global et nos coûts ont dépassé la croissance de l’entreprise », a justifié la société basée à San Jose. Il s’agit de la deuxième série de licenciements chez eBay en un an.

En février dernier, l’entreprise avait annoncé la suppression d’environ 500 emplois, soit environ 4% de ses effectifs, en raison de la baisse des dépenses de consommation consécutive à la pandémie de coronavirus. eBay est en concurrence féroce, entre autres, avec Amazon et les détaillants en ligne chinois tels que Temu et Shein.

Ses prévisions pour le trimestre clé de Noël ont récemment été inférieures aux attentes. Avec cette restructuration, l’entreprise américaine eBay rejoint le groupe croissant de plus de 60 entreprises du secteur des technologies et de l’internet, dont son grand rival Amazon et la société mère de Google, Alphabet, à avoir annoncé des licenciements massifs.

Selon le site Layoffs.fyi, qui suit les pertes d’emploi dans le secteur technologique, quelque 11.000 travailleurs de ce secteur ont déjà été licenciés cette année