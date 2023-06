Distributeursdebillets.be, un nouveau site pour trouver les bornes d’argent liquide

Un nouveau site web tente de recenser tous les distributeurs automatiques de billets en Belgique. Enfin!

Trouver de l’argent liquide, c’est la galère. Et ce n’est pas qu’une impression. Ainsi ces quelques chiffres. En dix ans, la moitié des distributeurs de billets a disparu. Un phénomène qui s’est encore aggravé depuis la crise du Covid, les grands réseaux bancaires en profitant pour réduire le nombre de leurs agences et renvoyer le consommateur vers le tout-numérique. Ainsi, entre la fin 2020 et la fin 2021, la Belgique a perdu 18 % de ses distributeurs d’argent liquide, selon l’association Financité, qui milite pour une finance plus responsable. Près de la moitié des emplacements et 45 % des appareils auront disparu d’ici à 2025.

Dans le même temps, le montant retiré aux bornes augmente : 177 euros par retrait en 2021 contre 170 euros en 2020 et 140 euros en 2019. Enfin, cette analyse encore, réalisée par Digileaps, développeur de distributeursdebillets.be : une étude des données de recherche google.be révèle que plus de 30 000 personnes par mois recherchent au moins une fois un distributeur automatique sur le moteur de recherche.

C’est d’ailleurs en Belgique, selon une étude de la Banque centrale européenne (BCE) menée en décembre 2022, que les utilisateurs se plaignent le plus de la faible disponibilité des distributeurs. Aucun autre pays d’Europe n’enregistre autant de plaintes concernant le manque de disponibilité des espèces ou ne voit le nombre de plaignants s’accroître aussi rapidement.

Dès lors, Digileaps, agence belge spécialisée dans le domaine du marketing numérique, créé un site web (adapté au format smartphone) cartographiant tous les bancontacts dans toute la Belgique. Cette nouvelle plateforme permet de trouver, en quelques clics, un distributeur d’argent liquide, voire un point de dépôt, le plus proche, simplement via le nom d’une ville, d’un code postal, du réseau bancaire ou sur une carte interactive. Une fois la borne repérée, l’utilisateur a directement accès à l’adresse ou aux services offerts (retrait d’argent, changement du code pin, accessible aux personnes en fauteuil roulant…).

Pour l’heure, la Belgique compte quelque 2 200 bornes dans 690 communes. « Il n’est pas facile de trouver un distributeur de billets en Belgique, déclare Kristof Herpelinckx, directeur général de Digileaps. En effet, de plus en plus de distributeurs disparaissent, et les distributeurs des banques sont cachés derrière un formulaire, de sorte que les moteurs de recherche comme Google ne peuvent souvent pas les trouver. En fait, aucun site web n’offre une vue d’ensemble de tous les guichets automatiques des différentes banques en Belgique. »

Distributeursdebillets.be est accessible en français et en néerlandais. La prochaine étape pour l’entreprise est de trouver un partenaire pour lui permettre de développer l’application smartphone liée au site web.