Delhaize: 43 magasins toujours fermés ce jeudi

Quarante-trois supermarchés Delhaize étaient encore fermés jeudi matin en Wallonie et à Bruxelles, a fait savoir un porte-parole de la direction. La contestation s’est surtout manifestée dans la nuit, lors de l’action de blocage du dépôt à Zellik, organisée depuis mercredi soir par des travailleurs de Delhaize et des responsables syndicaux. Cette action s’est terminée vers 5h00. Essentiellement menée à l’extérieur, elle n’a pas empêché le fonctionnement normal du centre de distribution, selon la direction.

Selon la CNE, la direction a fait appel à la police qui est intervenue de manière « plus que musclée », en cours de nuit, pour permettre à huit camions de sortir du centre de distribution. Et cela, « alors que nous étions hypers pacifiques », a déclaré à l’agence Belga, Elisabeth Lovecchio, soulignant qu’il n’y avait eu aucun blessé.

« Nous avons d’abord fait venir un huissier, mais cela n’a rien donné », rétorque le porte-parole de la marque au lion. « La police locale a alors été sollicitée. » Les forces de l’ordre ont mis fin à l’action.

En raison du blocage, auquel ont participé en tout plusieurs centaines de personnes, selon la CNE, un nombre limité de camions a pu sortir du dépôt.

La direction confirme qu’aucun transport n’a pu se faire mais ajoute que l’activité à l’intérieur du bâtiment s’est poursuivie normalement. L’entreprise va tenter de combler les retards dans les prochaines heures et les jours à venir. « Nous regrettons énormément cette action qui a un impact sur l’entreprise, les collaborateurs et les fournisseurs. »

La direction de l’enseigne au lion a annoncé début mars son intention de mettre sous franchise ses 128 magasins intégrés. Depuis, la situation entre syndicats et direction de Delhaize ne cesse de se tendre.

Une quarantaine de magasins n’ont pas encore rouvert depuis le 7 mars et ce ne sera pas encore pour ce jeudi, vraisemblablement. La direction fait savoir qu’elle va envoyer des huissiers vers ces magasins où ceux qui veulent travailler sont nombreux, mais dont l’entrée est bloquée par une poignée de gens.

Un conciliateur social a été désigné pour déminer le conflit. Une première réunion est prévue en sa présence le 18 avril.