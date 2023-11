Comptes d’épargne : voici ce que contient l’accord entre les banques et le gouvernement

Le gouvernement fédéral a conclu un accord avec les banques belges, en vue d’améliorer la transparence des comptes d’épargne auprès du consommateur.

La secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand ainsi que le ministre des Finances Vincent Van Peteghem ont signé un protocole avec le secteur bancaire afin d’améliorer la transparence des comptes d’épargne. Dès l’an prochain, les banques seront tenues de fournir à chaque client des informations précises sur leur épargne et le nombre de produits d’épargne réglementés sera réduit.

Concrètement, les banques s’engagent dès le 1er juillet 2024 à communiquer trimestriellement trois éléments à leurs épargnants dont des chiffres clairs et compréhensibles sur les intérêts perçus (en pourcentage et en euros).

Les banques devront également, par le biais d’une nouvelle page web uniforme, communiquer de manière transparente toutes les informations sur leurs produits d’épargne. Cette page web permettra aussi aux clients d’avoir accès un calculateur d’épargne fourni par la banque.

Quatre comptes d’épargne maximum par banque

Elle devra également mentionner le simulateur d’épargne de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), qui permet aux consommateurs de comparer facilement tous les comptes d’épargne du marché, ainsi que le service de mobilité interbancaire qui donne aux consommateurs toutes les informations nécessaires pour changer facilement de banque.

Autre « révolution », les banques ne pourront plus proposer que quatre comptes d’épargne réglementés différents, au lieu de six actuellement. « Cela peut paraître contre-intuitif de proposer moins de produits aux clients mais en réalité cela va pousser les banques à proposer de meilleurs taux, au lieu de conserver des comptes d’épargne passifs sur lesquels les taux n’évoluent plus », souligne Alexia Bertrand, la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs.

Trois catégories

En outre, les comptes d’épargne seront désormais clairement divisés en trois catégories simples (A, B et C): les comptes épargne sans conditions (A), parmi lesquels subsisteront les comptes offrant une prime de base et ceux avec prime de fidélité, les comptes d’épargne avec condition de montant (B) et les comptes liés à un certain âge (C).

Alexia Bertrand estime que le maintien de la prime de fidélité « participe la stabilité du secteur bancaire ». Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem a salué cette initiative qui permettra, selon lui, de « maintenir l’élan » généré par le bon d’État à un an. « Un épargnant informé est un épargnant critique et un épargnant critique ose comparer activement les offres et changer de produit. Nous maintenons la pression sur les banques », a-t-il souligné. La FSMA contrôlera strictement le respect des dispositions contenues dans ce protocole.