Air Belgium: la demande de procédure de réorganisation judiciaire acceptée 

Le tribunal du commerce de Nivelles a accepté la demande d’Air Belgium d’être placée en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), signalent La Libre Belgique et L’Echo. La compagnie aérienne, dont le siège se trouve à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon), dispose désormais de quatre mois, jusqu’au 22 janvier, pour présenter son plan.

Le transporteur Air Belgium a annoncé la fin de ses vols passagers opérés en propre, « chroniquement non rentables », à partir du 3 octobre, laissant sur le carreau environ 11.000 passagers dont un ou des vols étaient prévus après cette date.

D’ici à la fin janvier, Air Belgium, dont la Région wallonne est l’un des principaux actionnaires, va, par contre, poursuivre ses activités de fret (cargo) et ACMI, c’est-à-dire l’affrètement d’avions pour d’autres compagnies. « À ce jour, notre entreprise est protégée et votre emploi est également maintenu », a commenté le CEO Niky Terzakis dans un message à ses quelque 500 collaborateurs.

La PRJ ayant été acceptée, les vols prévus après le 3 octobre ayant été annulés et qui ont déjà été payés seront prioritairement remboursés dans le cadre de la procédure. On ignore cependant encore sous quel délai. En 2022, Air Belgium a enregistré une perte de 45 millions d’euros, pour une perte cumulée depuis le lancement des opérations de la compagnie, en 2016, qui atteignait plus de 91,6 millions d’euros fin décembre dernier. Les capitaux propres s’élevaient alors, eux, à -41 millions.