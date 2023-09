Ne dites plus Palais 12, mais ING Arena: pourquoi ce changement de nom?

La salle de spectacle arborera également un nouveau logo aux couleurs de la banque.

Ne dites plus Palais 12 mais « ING Arena« . La salle de spectacle bruxelloise implantée sur le plateau du Heysel s’offre un nouveau nom et un nouveau logo aux couleurs de la banque à l’occasion d’un partenariat entré en vigueur jeudi et scellé pour sept ans avec l’ASBL Brussels Expo, qui gère le site.

Depuis 2013, ce dernier accueille jusqu’à 15.000 personnes lors de concerts et événements belges ou internationaux. « Nous sommes partenaires de Brussels Expo depuis la création du Palais 12, un partenariat qui se prolonge encore jusqu’en 2030 », a commenté le porte-parole d’ING Belgique, Renaud Dechamps.

« Ce contrat est important pour la salle de concert car non seulement il y a un apport financier mais cela permettra aussi au Palais 12, maintenant ING Arena, d’avoir une réputation au-delà de nos frontières puisqu’ING est une marque internationale, là où le Palais 12 était une marque plutôt locale », a souligné le CEO de Brussels Expo, Denis Delforge.

La salle devrait donc, selon lui, attirer des grands noms en tournée internationale, après avoir déjà accueilli des artistes tels que Muse, Prodigy, Mylène Farmer ou encore Johnny Hallyday. En 10 ans d’existence, le Palais 12 a également hébergé des événements sportifs, comme l’Euro féminin de volley dernièrement ou la Coupe Davis, et des spectacles tels que les créations du Cirque du Soleil. Concrètement, outre son changement de nom, la salle de spectacle arbore désormais aussi un nouveau logo teinté d’orange et formé de carrés concentriques pour rappeler les gradins.