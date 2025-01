Une survivante de l’attaque du festival Nova représentera Israël à l’Eurovision

Une survivante de l’attaque du mouvement palestinien Hamas contre le festival de musique Nova, qui s’est cachée sous une pile de corps dans un abri pendant des heures le 7 octobre 2023, représentera Israël à l’Eurovision.

Yuval Raphael, 24 ans, a remporté, mercredi soir, le concours de téléréalité HaKokhav Haba (« La prochaine star ») lui donnant le droit de représenter son pays à l’Eurovision 2025, à Bâle, en mai prochain. Lors du concours, la jeune femme a chanté entre autres une version ballade de « Dancing Queen » d’ABBA, la dédiant à « tous les anges » assassinés lors du festival.

Au petit matin du 7 octobre, des combattants du mouvement islamiste Hamas ont attaqué les quelque 3.000 participants au festival de musique en plein air Nova, rassemblés à deux kilomètres de la bande de Gaza. Ils les ont traqués pendant des heures, tuant au moins 370 personnes, selon des données officielles israéliennes, et emmenant à Gaza 44 otages.

Cachée sous les corps des autres festivaliers

Selon le récit de Yuval Raphael dans un témoignage devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en avril 2024, lorsque les tirs de roquettes ont commencé, préalables à l’attaque des commandos, elle s’est réfugiée avec d’autres festivaliers dans un abri antimissiles. Mais des groupes successifs d’hommes armés du Hamas ont ouvert le feu à l’intérieur de l’abri, une petite structure en béton rudimentaire construite sur le bord de la route.

« J’ai été témoin d’horreurs indicibles. Des amis et des étrangers ont été blessés et tués sous mes yeux », a-t-elle raconté. « Lorsque les corps des personnes assassinées sont tombés sur nous, j’ai compris que me cacher sous eux était le seul moyen de survivre à ce cauchemar ».

« Sur plus de 40 personnes entassées dans l’abri, seules 11 en sont finalement sorties vivantes« , a-t-elle ajouté.