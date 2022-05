Dernier hommage à Arno à la mer du Nord

Il a marqué l’histoire du rock belge. De son Ostende natale à Bruxelles la cosmopolite où il a vécu une grande partie de sa vie, Arno a distillé un blues de contrebande balayé par les embruns de la mer du Nord et les élans fiévreux d’un romantisme déglingué et surréaliste. Dans ce numéro exceptionnel de 100 pages, nous revenons en long, en large et surtout en travers sur les multiples facettes d’un personnage entier, dandy de bal musette qui n’était pas le dernier à faire la fête, pourvu qu’elle fasse chavirer la nuit et les cœurs.Au menu : ses albums, ses bars, ses femmes, ses films, ses clips, ses plus belles photos.