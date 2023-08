Chaos au festival de Ronquières: les organisateurs ferment une scène, la dernière journée maintenue mais retardée

La troisième journée du festival de Ronquières est maintenue, mais l’ouverture du site est retardée à 16h au lieu de midi en raison des conditions météorologiques, a indiqué dimanche le porte-parole de l’événement. Les organisateurs demandent au public de ne pas se rendre sur place avant cette heure-là.

L’Institut royal météorologique (IRM) a mis en garde contre de fortes précipitations jusqu’en début d’après-midi, rappellent les organisateurs. « Tous les scénarios ont été étudiés afin de permettre au festival d’être mené à son terme tout en garantissant la sécurité des festivaliers, des équipes et des bénévoles », d’après le porte-parole.

Décaler l’ouverture du site est nécessaire pour permettre une « vérification méticuleuse » des installations et des structures après les dommages occasionnés par la pluie dans la nuit de samedi à dimanche.

Les premiers concerts devaient initialement avoir lieu à 13h dimanche. De nouveaux horaires de concerts sont donc en cours d’élaboration et seront communiqués sur le site internet du Ronquières Festival et via les réseaux sociaux.

Les deux premières journées du festival avaient été marquées par les conséquences des intempéries qui avaient rendu les accès aux parkings de l’événement très difficiles. Des mesures avaient prise samedi matin pour faciliter la mobilité et le parking. De nouveaux espaces avaient été créées, de la paille avait été ajoutée aux accès des prairies accueillant les véhicules des festivaliers.

Des artistes comme The Prodigy, Shaka Ponk, Franz Ferdinand, Benjamin Biolay, Jeanne Added ou encore Juicy X Big Band doivent se produire dimanche. Après les deux premières journées-record en termes de participation, soit plus de 55.000 personnes, le troisième jour du Festival de Ronquières, 11e du nom, devrait confirmer le chiffre-record des 80.000 festivaliers au total annoncé par les organisateurs avant le lancement de l’événement. La 10e édition, en 2022, avait rassemblé 65.000 personnes.